Castiglion Fiorentino, riapre l’isola ecologica di via Arno

Dopo la temporanea chiusura determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, riapre l’isola ecologica di via Arno.

Da venerdì 22 maggio al 30 maggio con orario dalle ore 9.30 alle 12.30, l’accesso è su appuntamento da prenotarsi esclusivamente all’UFFICIO AMBIENTE AL NUMERO 800 01 22 02. Sarà cura dell’ufficio cadenzare gli appuntamenti ogni mezz’ora per consentire lo svolgimento delle operazioni nel modo più sereno e sicuro possibile. Dal primo al 20 giugno (2 giugno chiuso), verrà effettuata l’apertura anche pomeridiana 15-18 (con la chiusura al pubblico il mercoledì mattina per consentire attività interna). Stessa modalità per l’accesso solo, quindi, su appuntamento da prenotarsi esclusivamente all’UFFICIO AMBIENTE AL NUMERO 800 01 22 02 – tel. 0575 65 64 15. Sarà cura sempre dell’ufficio cadenzare gli appuntamenti ogni mezz’ora per consentire lo svolgimento delle operazioni nel modo più sereno e sicuro possibile

“Dopo che i servizi dell’Isola ecologica sono stati sospesi temporaneamente in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’amministrazione ritiene necessario l’apertura straordinaria della struttura di via Arno per venire incontro alle varie richieste dei cittadini castiglionesi. È importante sottolineare che il servizio si svolgerà per appuntamento e gli utenti dovranno indossare tutti i dispositivi di sicurezza, come mascherine e guanti monouso, per recarsi presso la struttura” dichiara Francesca Sebastiani, assessore all’Ambiente.