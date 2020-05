Mauro Castelli Presidente Amen SBA Arezzo, un bilancio della stagione conclusa e grandi progetti per il futuro del Basket aretino

Il Presidente della Amen SBA Arezzo fa un bilancio della stagione interrotta bruscamente a causa della pandemia. Una stagione interrotta per la prima squadra nel momento in cui la classifica stava dando risultati oltre le aspettative. Tanto lavoro fatto anche con il settore giovanile, la stagione appena conclusa si ricorderà nella storia del Basket Aretino anche per l’apertura del settore giovanile femminile.







La SBA Arezzo è stata la prima società in Italia a predisporre un protocollo per la ripresa degli allenamenti pronti fin da subito a ripartire per dare opportunità ai giovani atleti di praticare sport in sicurezza.



La SBA in questo periodo di chiusura ha attivato anche il progetto Business to Business con tutti i partner che affiancano Amen SBA in questa avventura. I Progetti e le ambizioni, di questa grande realtà sportiva aretina e del suo Presidente Mauro Castelli, a disputare campionai più importanti come la serie B e perché no la serie A sempre con la filosofia che contraddistingue Castelli e il suo staff di fare sempre il passo lungo quanto la gamba cercando di migliorare anno dopo anno.