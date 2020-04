Castiglion Fiorentino: Servizi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne

Il fenomeno della violenza domestica, nel periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa della convivenza forzata rischia di inasprirsi. E’ pertanto necessario che il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere si attivi per non farsi trovare impreparato a gestire le eventuali criticità. A tal proposito si segnala che la Regione Toscana ha implementato la pagina del proprio sito istituzionale dedicata alla violenza di genere contenente, fra le altre:



– l’indicazione di tutti i numeri di telefono messi a disposizione dai centri antiviolenza per

l’emergenza

– le indicazioni per scaricare la App del Numero Unico nazionale 1522 e poter quindi “chattare” in modo silenzioso con le operatrici del Telefono Rosa

– le indicazioni relative ai punti di accesso alla rete regionale del Codice Rosa

– le indicazioni relative ai numeri di pubblica utilità da chiamare in caso di emergenza

– le indicazioni per scaricare l’app YouPol, creata per contattare le Forze dell’Ordine senza necessità di telefonare e dotata di georeferenziazione del contatto

Basta cliccare il seguente link

https://www.regione.toscana.it/-/numero-antiviolenza-e-stalking-1522



“La convivenza forzata a cui siamo tutti costretti dall’emergenza coronavirus rischia seriamente di amplificare il fenomeno della violenza domestica. Il comune di Castiglion Fiorentino sostiene l’iniziativa regionale tesa a prevenire e contrastare il triste quanto drammatico fenomeno degli abusi contro le donne” conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.