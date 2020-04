Consigli di lettura: Due testi diversi ma ottimi per capire quel che c’è piovuto addosso con la pandemia

Si tratta in pratica di due “testi chiave” per chi voglia farsi con semplicità e velocemente una discreta cognizione di causa su cosa siano le malattie epidemiche e la scienza che studia gli “agenti patogeni”, ossia i microbi in grado di provocarle.

Le due letture sono molto diverse tra loro ma entrambe assai efficaci.

“Spillover”, di David Quammen il cui titolo è già emblematico dato che significa “salto di specie”, evocando una delle proprietà che possono portare alcune infezioni animali a trasmettersi all’essere umano, è un grande classico della materia, non propriamente per soli addetti ai lavori ma per chi magari mastichi già un certo grado di informazione sul campo. È una sorta di saggio/reportage che avvince come un thriller, spaziando per i quattro angoli del mondo con stile giornalistico, e basandosi su una serie impressionante di testimonianze, descrizioni, fonti e documentazioni, il tutto proteso a far comprendere i meccanismi delle malattie infettive.



E soprattutto quanto siano preoccupanti certe loro peculiarità. Specialmente in quelle infezioni che, come la pandemia COVID19, derivano per l’appunto da virosi epidemiche negli animali (zoonosi). A riprova tra l’altro di quanto l’influsso umano si stia rivelando determinante anche in questo campo, in virtù del nostro naturale espansionismo di specie vivente, senza tirare in ballo alcuna fantasiosa ipotesi complottista.

La prima stampa di questo libro è datata 2012, la successiva – la cui copertina vedete nella foto, integrata di fascetta rossa con la citazione dal “The New York Times” – è del 2014, pubblicata da Adelphi Edizioni, costo di copertina attuale 14,00 Euro.

“Le grandi epidemie – come difendersi”, sottotitolo “Tutto quello che dovreste sapere sui microbi”, autrice Barbara Gallavotti, prefazione di Piero Angela, è invece una magnifica sintesi di pura divulgazione scientifica di base. È dunque un testo adatto veramente a tutti, in grado di far comprendere bene le basi di tutto quel che serve sapere a chiunque, compreso a chi non abbia mai avuto alcuna informazione specifica su queste materie. Ed è questa la cosa più sorprendente, perché non era facile. Ma la firma, non a caso, è una garanzia: l’autrice, biologa e giornalista scientifica, con all’attivo venti anni di esperienza nel campo della divulgazione scientifica di qualità, è componente della redazione autori in trasmissioni tv come SuperQuark e Ulisse.



Questo suo lavoro coniuga l’evoluzione delle epidemie nella storia con le conoscenze mediche e scientifiche che ne abbiamo oggi, arrivando a spiegare sia i rischi che corriamo sia come evitarli.

Sgombrando così anche il campo da certi atteggiamenti anti-scientifici tanto caratteristici, proprio oggi, di troppe teorie infondate circolanti sul web. “Perché – per dirla con due righe del libro – ciò di cui dobbiamo davvero avere paura sono ancora le malattie, e non i progressi della ricerca e della medicina”.

Una nota di curiosità consiste nella data di nascita del libro, finito di stampare nell’aprile del 2019 e dunque messo in distribuzione pochissimo tempo prima dell’inizio del periodo che ci sta tutt’ora affliggendo! Il libro è edito da “DE-Donzelli Editore” e costa di copertina 14 Euro.

E ora, per finire, quel che ci riguarda di più in quanto associazione. Come saprete, al piano di sopra della nostra sede, nel salone dei volontari da cui si accede alla terrazza, c’è da svariati mesi una cosa di cui abbiamo parlato poco e nulla: una libreria. Si, una libreria, per i libri quelli veri, insomma di carta. La libreria è riservata ai soci e autogestita, ma in più c’è da dire che sia il mobile sia tutti i libri che ci sono già contenuti sono stati donati dai soci stessi alla Misericordia.



Ebbene, è accaduto che un socio ci abbia regalato proprio i due libri di cui abbiamo fatto adesso la recensione per voi: perciò, ora abbiamo nella nostra libreria interna entrambe i volumi, in modo che ogni nostro volontario od operatore possa da domani consultarli gratuitamente quando vuole.

I due libri sono comunque in vendita anche presso la libreria Feltrinelli Point di via Madonna del Prato, Arezzo.