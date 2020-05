Castiglion Fiorentino, stanziati 40 mila euro per le richieste di finanziamento delle imprese del territorio

Solo una settimana fa la presentazione della manovra comunale per la Fase 2 a sostegno delle attività economiche denominata “Castiglion Fiorentino – Una nuova Primavera” ed oggi la giunta ha approvato una delibera per “Contributi in Conto Interessi alle Imprese del Territorio” stanziando un contributo di euro 40 mila in grado di soddisfare oltre 4 milioni di euro di richieste di finanziamento.

Verrà concesso ai richiedenti un contributo pari al 100% degli interessi dovuti per i primi 24 mesi di preammortamento su prestiti fino a 10.000,00 € concessi in base al suddetto decreto; un contributo pari al 100% degli interessi dovuti per i primi 12 mesi di preammortamento su prestiti fino a 25.000,00 € concessi in base al suddetto decreto; un contributo pari al 50% degli interessi dovuti per i primi 12 mesi di preammortamento ed in tutti i casi fino ad un massimo di 1000,00 € su prestiti superiori a 25.000,00 € concessi in base al suddetto decreto.

“Una risposta concreta alle aziende del nostro territorio che consente di favorire la liquidità necessaria per pianificare la fase di riapertura. Siamo consapevoli delle difficoltà in cui versa l’economia e questo, pur non potendo essere una soluzione dei problemi, vuole essere un segnale sia di fiducia che di sostegno concreto alle attività locali” conclude il vice sindaco Milighetti.