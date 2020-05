Ecco 6Plus: il nuovo sito internet di Sei Toscana per tutti i servizi opzionali a disposizione dei Comuni e delle Imprese del territorio. Mairaghi: “Uno strumento in più a servizio delle P.A. e del tessuto imprenditoriale toscano”

È online www.6plus.it, il nuovo sito internet di Sei Toscana dedicato ai servizi opzionali e straordinari che il gestore mette a disposizione dei 104 Comuni della Toscana meridionale, del mondo dell’impresa e degli altri enti della pubblica amministrazione del territorio.

6Plus.it è stato realizzato per consentire una ricerca di informazioni e di richiesta di specifici servizi che sia il più possibile semplice, chiara e mirata, così da velocizzare e ottimizzare l’intero processo.

Sei Toscana, oltre a gestire le attività di raccolta rifiuti e spazzamento stradale nei 104 Comuni dell’ATO Toscana Sud, offre a Comuni, Imprese e altre P.A. le migliori soluzioni in ambito di servizi ecologici. Da qui la creazione di “6Plus, Global Service per Comuni e Imprese” che racchiude appunto tutti i servizi per la gestione dei problemi ambientali: dalla raccolta dei rifiuti speciali alla bonifica dei siti inquinati, dalle attività di compostaggio alla consulenza tecnico amministrativa, passando dai servizi straordinari di igienizzazione e sanificazione di ambienti, mezzi e aree pubbliche e private.

“6Plus.it è uno strumento in più a servizio delle P.A. e del tessuto imprenditoriale del nostro territorio – dice l’Ad di Sei Toscana, Marco Mairaghi –. Sei Toscana, soprattutto in questo particolare momento, è sempre più impegnata nell’erogare servizi straordinari e specifici, sia alle amministrazioni locali che alle imprese, che non rientrano del pacchetto standard del contratto di gestione ordinario. Con questo strumento vogliamo velocizzare e rendere più semplice l’attivazione di questi servizi e promuovere questa particolare attività che riveste una parte importante all’interno della struttura organizzativa. Ci fa particolarmente piacere essere a supporto del sistema istituzionale e socioeconomico della Toscana meridionale, oggi ancora di più, per superare tutti assieme questo difficile periodo”.

Direttamente dalla home page del portale è possibile selezionare e conoscere tutti i servizi rivolti alle Amministrazioni comunali, alle imprese e alle altre P.A. del territorio. Per ogni servizio sono spiegate le modalità di esecuzione, corredate da foto e video che fanno vedere come il servizio viene erogato.

Agli utenti è garantita inoltre la possibilità di interagire direttamente con la struttura commerciale di Sei Toscana attraverso un modulo apposito di contatto così da avere nel più breve tempo possibile informazioni sui servizi, i loro costi e le modalità di attivazione.

6plus.it è consultabile da tutti dispositivi e, grazie al responsive layout, si adatta automaticamente alle risoluzioni utilizzate dall’utente, riducendo al minimo la necessità di compiere azioni di scorrimento orizzontale nella navigazione.