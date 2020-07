Castiglion Fiorentino, torna la “Mostra Scambio di cose vecchie e usate”

Domenica 26 luglio presso i Giardini Pubblici torna la “Mostra Scambio di cose vecchie e usate”, il mercatino di oggetti vintage e opere del proprio ingegno che ogni mese attira sempre un grande numero di espositori provenienti dalla Toscana e dall’Umbria.

Per l’edizione di domenica non solo abbiamo rinnovato la locandina dell’evento grazie al prezioso contributo di Marco Rosadini del Circolo Fotografico Castiglionese che ci ha gentilmente concesso un po’ del suo tempo e ha scattato la splendida fotografia che compare sul manifesto, ma abbiamo anche coinvolto Vittorio Sgarbi nella promozione dell’evento (come potete vedere dalle immagini). Il critico d’arte si è anche prestato alla promozione della nuova t-shirt di Castiglion Fiorentino, realizzata dalla castiglionese Laura Edy Cuseri. La maglietta, come ricordiamo, porta un messaggio positivo a seguito del periodo di lockdown: “RicoloriAMO Castiglion Fiorentino”.

Vi aspettiamo dunque numerosi alla “Mostra Scambio” di domenica presso i Giardini Pubblici e se anche voi volete la t-shirt di Castiglioni passate dal nostro ufficio Pro Loco o dall’edicola Paolo Faralli!