Musica antica in Val di Chiana con il festival Suoni dalla Torre

L’umanità, la storia, gli incontri e gli scontri. A Marciano della Chiana si rinnova l’originale racconto proposto dal Festival delle Musiche, tra musica e intrecci narrativi, costruzioni armoniche e trame timbriche da svelare non solo agli intenditori. Merito del festival di musica antica Suoni dalla Torre, la sezione del Festival delle Musiche nata dalla collaborazione tra Comune di Marciano della Chiana, Officine della Cultura e Accademia d’Arti Antiche Resonars di Assisi, che rinnova in questa sua VIII edizione l’appuntamento con il pubblico in tre giorni di eventi, da venerdì 24 a domenica 26 luglio, come consuetudine ad ingresso gratuito.

Inaugurazione del festival venerdì 24 luglio alle ore 21:15 presso la Torre di Marciano della Chiana con la conferenza musicale “Dal segno al suono. Gli strumenti musicali e la rappresentazione figurativa tra Medioevo e Rinascimento” a cura dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars. Venerdì 24 luglio si apriranno anche gli accessi, sempre in forma gratuita, all’originale Mostra interattiva di liuteria e strumenti musicali antichi del festival. Una mostra preziosa, unico esempio nel territorio, che nell’occasione dell’VIII edizione della manifestazione si arricchirà di apparati multimediali appositamente realizzati ad ulteriore illustrazione di un’arte antica ancora straordinariamente attuale e necessaria.

Sabato 25 luglio in due repliche, alle ore 21:15 e 22:30, protagonisti della serata saranno il Coro Giovanile Effetti Sonori diretto da Elisa Pasquini e i solisti dell’Ensemble Anonima Frottolisti. L’evento, dal titolo “Musica per la battaglia”, porterà tra le piazze, i balconi, le finestre e i luoghi più suggestivi di Marciano della Chiana il racconto itinerante tra musica e parole dedicato alla rinomata Battaglia del 2 agosto 1554, la cosiddetta Battaglia di Marciano o di Scannagallo combattuta tra l’esercito franco-senese, al comando di Piero Strozzi e l’esercito ispano-mediceo assoldato dall’Imperatore Carlo V, affidato a Cosimo I e comandato dal capitano di ventura Gian Giacomo Medici. Il singolare percorso storico-musicale, che aggiunge un nuovo punto di vista a uno tra gli eventi polarizzanti del territorio aretino e della Val di Chiana in particolare, reso famoso tra gli altri dal rinomato dipinto di Giorgio Vasari, vedrà anche la presenza in scena, in qualità di voce narrante, dell’artista Gianni Micheli.

L’ultima giornata, quella di domenica 26 luglio, avrà inizio alle ore 18:30 con il concerto dell’Emyolia Ensemble. Il giovane gruppo umbro presenterà “Al alba d’un dia. Canzoni D’Aragona ai Giorni di Ferdinando”. Protagonisti Giulia Testi (liuto Rinascimentale, voce), Arduino Melelli Roia (liuto rinascimentale, voce), Alessandro Zucchetti (liuto medievale) e Matteo Magna (salterio a battenti, percussioni). Alle ore 21:15 ultimo appuntamento del festival con “L’eure est venue”, evento dedicato alla voce e al liuto nella musica del Medioevo europeo con il mezzosoprano Carla Babelegoto (canto) e Peppe Frana (liuti, citola).

Si fa presente che tutti gli spettacoli del festival Suoni dalla Torre saranno ad ingresso libero su prenotazione, in seguito alle necessarie misure dedicate al mantenimento del distanziamento tra il pubblico.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica e Jazz on the Corner. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Estra e Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le rispettive pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.