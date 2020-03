Castiglion Fiorentino: Un nuovo servizio a favore degli over 65

Da domani un nuovo servizio a favore degli over 65 che si trovano in situazioni di difficoltà, solitudine, fragilità e/o prive di una rete familiare.

In pratica da domani si potrà telefonare all’ufficio dei Servizi Sociali del comune allo 0575 65 64 62, servizio attivo dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, nel caso in cui l’utente in questione sia impossibilitato a provvedere all’acquisto di medicinali e/o beni di prima necessità come i generi alimentari. Gli operatori, dopo un primo screening nel quale valuteranno i requisiti per averne il diritto, attiveranno la Vab di Castiglion Fiorentino, in quanto rappresentante nel territorio della Protezione Civile, che si mobiliterà per espletare il servizio in questione.

È bene ricordare che i volontari della Vab in divisa si muovono con i mezzi dell’associazione quindi facilmente riconoscibili dalla popolazione.