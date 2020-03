Farmaci e spesa a casa: un’iniziativa del comune di Bibbiena per l’emergenza COVID-19

L’amministrazione comunale di Bibbiena non lascia sole le persone più fragili in questo periodo di emergenza sanitaria in cui isolamento e servizi rallentati pesano in modo particolare su questa fascia di popolazione.

Così l’amministrazione comunale di Bibbiena ha attivato un nuovo servizio per portare a casa di queste persone farmaci essenziali e spesa.

Le associazioni che hanno risposto all’appello del Sindaco sono state le Misericordie di Bibbiena e Soci ed i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri in Congedo.

Il numero al quale le persone interessate possono rivolgersi è quello del sociale ovvero lo 0575-530662 dalle 8,30 alle 12,30.

L’utente dovrà comunicare all’operatore le proprie necessità in termini di medicine necessarie e spesa giornaliera oltre che l’indirizzo in cui portare il materiale.

L’operatore comunale a quel punto comunicherà alle associazioni coinvolte tutto l’elenco delle persone che hanno bisogno con le liste e gli indirizzi.

I volontari che saranno contrassegnati da divisa e cartellino andranno a ritirare i soldi e riporteranno tutto ai diretti interessati. I volontari oltre che da divise e cartellini di riconoscimento, saranno muniti di guanti e mascherine.

Si raccomanda agli anziani e alle persone che richiedono il servizio di lavarsi adeguatamente le mani dopo aver maneggiato il denaro.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Il servizio rappresenta un altro modo per aiutare e aiutarci in un momento di forte difficoltà in cui sono soprattutto le persone più fragili a soffrirne. Un grazie sincero va ai volontari e alle associazioni di volontariato che si sono ancora una volta dimostrate vicine a chi soffre o è in difficoltà oggettiva. Sono esempi e gesti importanti che ci rendono più uniti e più forti di prima”.

Francesco Frenos Assessore al sociale commenta: “Una macchina che funziona. Questo è il nostro sociale. Una macchina che si è allenata in momenti di “pace” mi verrebbe da dire e che ora si esprime al meglio anche in situazioni di emergenza. Monitoreremo il tutto e ci prenderemo carico delle criticità qualora dovessero emergere. Ma sono convinto che tutti faranno al meglio delle loro possibilità”.

Il Sindaco Filippo Vagnoli fa anche il punto sulla situazione.

I tamponi dei bambini, quelli fatti fino ad ora, sono risultati tutti negativi.

Ci sono altre tre persone in isolamento preventivo. Salgono così a 243 le persone in quarantena a Bibbiena.

Iniziano sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole, questo il messaggio inviato ai cittadini dal Sindaco Filippo Vagnoli.