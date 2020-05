Casucci: “Chiedo chiarezza sui tempi per gli interventi di manutenzione del viadotto Tevere IV sulla E45 che collega Toscana ed Emilia-Romagna. I cittadini hanno bisogno di tempi certi”

“Chiedo chiarezza sui tempi per gli interventi di manutenzione del viadotto Tevere IV sulla E45, che collega Toscana ed Emilia-Romagna, contiguo al noto viadotto Puleto.

Oltre ai lavori di pavimentazione, Anas ha avviato i lavori di manutenzione programmata dei due viadotti. Ad Anas chiedo di rendere noto il cronoprogramma dei lavori per sapere a che punto siamo e quale tempistica devono attendersi i cittadini, perché il tempo diventa essenziale in una fase economica delicata come quella attuale.

I lavori erano interrotti per il piano neve, ma siamo a maggio e adesso gli interventi vanno assolutamente accelerati -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)– A causa del danneggiamento di un giunto di dilatazione del viadotto Tevere IV, la viabilità sulla E45 tra Valsavignone e il confine regionale in direzione Cesena è temporaneamente deviata sulla carreggiata opposta, allestita a doppio senso di circolazione, per un tratto di circa 2,6 chilometri nel comune aretino di Pieve Santo Stefano.

Occorre anche rimettere mano celermente alla Tiberina 3bis, potrebbe costituire un’alternativa indispensabile per la circolazione in caso di nuovi e ulteriori problemi ai viadotti della E45”.