Casucci: “Esprimo soddisfazione per la decisione dell’Umbria che da lunedì consentirà gli spostamenti tra comuni confinanti con altre regioni”

“Il Governo non è intervenuto quando doveva lasciando la responsabilità alle singole regioni.

Anche l’Umbria, nell’interesse dei propri cittadini e dei residenti dei comuni delle regioni confinanti, da lunedì consentirà gli spostamenti per lavoro, necessità, salute e per le visite ai congiunti.

Ho seguito sin dall’inizio la questione, essendo primo firmatario della mozione approvata all’unanimità in Consiglio regionale della Toscana per consentire gli spostamenti, ed esprimo perciò soddisfazione per la decisione della Governatrice Tesei. Mi dispiace per chi, invece di muoversi a livello nazionale, ha scelto di strumentalizzare la vicenda per propri interessi” dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega).