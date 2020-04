Casucci: “inaccettabile che i sanitari dell’ospedale del Casentino abbiano ancora carenza di guanti e mascherine”

Intervento del Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) che ha ricevuto segnalazioni da parte degli operatori sanitari

“E’ inammissibile e inaccettabile che, dopo tanti annunci e anche l’arrivo di migliaia di mascherine domenica scorsa a Calenzano (Fi), i medici e gli infermieri dell’ospedale del Casentino siano ancora alle prese con una grave mancanza di mascherine protettive e guanti in lattice. In particolare i medici e gli infermieri del pronto soccorso –denuncia il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- Mi risulta che i dispositivi di protezione individuale vengano dati, tra l’altro centellinati, solo alla tenda di triage esterna, mentre chi è all’interno dell’ospedale non ha mascherine chirurgiche, né FFP2 né FFP3, né tute per interventi 118 o interni in caso di Covid-19, ma solo dei semplici camici.

Alcuni medici hanno persino dovuto comprare mascherine in una parafarmacia. Basta spot, basta chiacchiere occorrono fatti: dotiamo immediatamente tutti gli operatori sanitari di dispositivi di protezione individuale! Apprezziamo l’azione del sindaco di Bibbiena Vagnoli sempre vicino alla sua gente, è il momento che si muova anche la Regione”.