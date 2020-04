Casucci (Lega) “Consegna delle mascherine, si registrano assembramenti a San Giovanni Valdarno”

” Da più parti, in tutta la provincia , mi sono arrivate segnalazioni sulle modalità di consegna delle mascherine dopo l’ordinanza di distribuzione emanata dalla Regione Toscana . In più luoghi, come a San Giovanni Valdarno, si sono registrati assembramenti oggettivamente pericolosi quando, non più tardi di una settimana fa, il Pd ha attaccato alcuni sindaci per le modalità di consegna delle mascherine -sottolinea il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) – La distribuzione attraverso i supermercati presenta lacune visto che non vengono controllate le tessere sanitarie e quindi non si può evitare che qualche furbetto le ritiri più volte. Non solo. Alcuni supermercati pretendono anche lo scontrino per ritirare le mascherine. Vorrei sapere poi chi le produce. In base a quanto scritto da ‘La Nazione’, le mascherine costano alla Regione Toscana 0,55 euro l’una, ossia 825mila euro al giorno, che in un mese sono quasi 25 milioni di euro”.



“Stamani, intorno alle 10, davanti alla farmacia Campedelli di San Giovanni si erano formati gruppi di persone per ritirare le mascherine con i vigili urbani a far rispettare le distanze di sicurezza -fa sapere il Commissario della Lega Valdarno Simone Badii – Ci risulta che una cassiera della Coop di San Giovanni abb i a detto alle persone c he le mascherine le dava il supermercato per fare la spesa, una sola confezione a persona , anche a famiglie che presentavano 4 codici fiscali. Ma chi ha dato questo tipo di indicazione? La direzione del supermercato o la Regione? Considero, inoltre, inaccettabile che alcuni esponenti del Partito democratico pubblicizzino le mascherine fornite dalla Regione con il simbolo del Pd”.