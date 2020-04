Coronavirus, Marchetti (FI): «Via il logo Pd dall’infografica della Regione sulla distribuzione delle mascherine”

«Via il logo Pd dall’infografica della Regione Toscana sulla distribuzione di mascherine, che restano comunque introvabili, o vado alla Corte dei conti»: parola del Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, indignato per le ripetute segnalazioni sul manifesto e l’infografica (in allegato, ndr) in circolazione relativa alle mascherine in distribuzione in farmacie e supermercati.



«Le mascherine, sempre che si trovino e per il momento non è ancora così se non con modalità dubbie, sono della Regione Toscana. Questo significa di tutti i cittadini – sottolinea Marchetti – acquisite ed erogate con soldi pubblici e non di un partito. Nel manifesto c’è scritto chiaro: “Dalla Regione Toscana” arrivano le mascherine. Cosa c’entra il Pd? L’istituzione non è roba loro, e chiedo formalmente che quell’infografica venga ritirata. Subito. La Regione rappresenta tutti i toscani, non solo quelli che votano Pd. E il Pd ai toscani non ha dato un fico secco, altro che mascherine».

Marchetti va oltre: «Farò tutto quanto necessario per arrivare a capire come sia stata finanziata la campagna grafica in questione – annuncia – dopodiché se l’ha pagata il Pd, allora bisogna che si attribuisca il merito diretto del milione e mezzo di mascherine fantasma senza far cenno alla Regione né a parole né col logo. Se l’ha pagata la Regione e il simbolo Pd non sparisce a tempo zero, vado alla Corte dei conti. Promesso».