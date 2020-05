Casucci (Lega): “Contrari alla realizzazione di una struttura TOTAL-COVID nella RSA di Bucine”

“La nostra attenzione è sempre stata massima per la Rsa di Bucine. L’emergenza coronavirus ha enormemente gravato sul territorio bucinese, la residenza sanitaria assistita ha pagato un prezzo altissimo per numero di contagi. Abbiamo sempre chiesto il livello adeguato di assistenza ai degenti. Siamo consapevoli della difficoltà di prendere le decisioni più opportune in questo momento d’emergenza, ci chiediamo però se non sia possibile trovare altre soluzioni rispetto a quella di creare una struttura total-Covid proprio nella Rsa di Bucine, in una zona centrale con alta densità di popolazione ed in prossimità della Casa della Salute -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) e Commissario della Lega Valdarno aretino Simone Badii- Condividiamo le istanze del gruppo del Consiglio comunale “Alleanza per Bucine” contrario a realizzare una struttura total-Covid nella Rsa”.