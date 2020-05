Badia Tedalda: tecnici Nuove Acque al lavoro mercoledì 13 maggio

I tecnici Nuove Acque hanno programmato per mercoledì prossimo 13 maggio la pulizia del deposito idrico a servizio della loc. Svolta del Podere nel Comune di Badia Tedalda.



Per consentire l’intervento, nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 13.00, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica in loc. Svolta del Podere, loc. Sterpaia e loc. Cocchiola nel Comune di Badia Tedalda.



Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle tubazioni, fenomeni che saranno tenuti sotto controllo dai tecnici e comunque non pregiudicheranno la qualità dell’acqua distribuita.