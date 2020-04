Casucci (Lega): “le aziende addette al taglio della legna, rappresentano un servizio essenziale”

” E’ stato un errore aver bloccato l’attività delle aziende addette al taglio della legna, della montagna aretina e toscana in generale, rappresentano un servizio essenziale che anche in questa fase emergenziale possono essere svolte, al fine di tutelare attività che si svolgono prevalentemente nei territori montani -spiega il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega), che ha inserito una richiesta all’interno della proposta di risoluzione della Lega per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza- La Regione deve sollecitare il Governo per tutelare la silvicoltura che è un’attività essenziale per il presente e per il futuro. Se il provvedimento “Cura Italia” non sarà modificato, ci sarà lo stop a un servizio essenziale per molti territori montani dove il sistema di riscaldamento è alimentato a legna. Serve buonsenso”.