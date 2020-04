Civitella in Valdichiana: Solidarietà alimentare Covid-19, indicazioni inerenti ai buoni spesa

Disponibile dal 1 aprile sul sito internet e sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Civitella in Val di Chiana il modulo di richiesta per i buoni spesa, da poter stampare direttamente o da ritirare a mano all’entrata del Comune.



Un volta compilato può essere rinviato seguendo le informazioni riportate in fondo al modulo e cioè: per via e-mail a: [email protected], via whastapp al: 320/4386912, via fax al: 0575/444350, oppure consegnandolo a mano allo sportello previo appuntamento (centralino: 0575/4451).



Si ricorda che si accede al Comune per appuntamento per evitare anche piccoli assembramenti.



Raccolte le domande nelle modalità sopra descritte l’assistente sociale farà le dovute valutazioni al fine dell’erogazione del buono spesa. Stabilito il diritto al buono e la quantità, per chi non può stamparli da sé, i buoni verranno consegnati direttamente al proprio domicilio dal personale del Comune.



Il buono potrà essere speso negli esercizi commerciali del comune di Civitella aderenti al progetto di solidarietà alimentare riportati nel sito e nell’elenco che verrà consegnato al momento della consegna dei buoni stessi.



Per quanto riguarda gli esercizi commerciali del territorio si informa che è pubblicato sul sito anche l’avviso con il relativo modulo di adesione, da compilare e restituire da parte di coloro che sono interessati ad accettare i buoni spesa.



Altra informazione necessaria in modo particolare in questo periodo di emergenza: pur continuando la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata, si ricorda che il kit è di 50 sacchetti a tipo, si invita pertanto ad un utilizzo adeguato e parsimonioso onde ridurre al minimo la mobilità del territorio. In questo momento di emergenza si ricorda che per il multi materiale possono essere usati anche sacchetti diversi da quelli forniti dal Comune, di cui già si dispone o che si possono acquistare presso gli esercizi commerciali.



Si rinnova l’invito a continuare a rispettare le regole limitando gli spostamenti e i contatti, ricordando che l’unica ricetta che abbiamo per sconfiggere questo nemico è rimanere a casa.