Cavriglia: Il centro anziani a disposizione la domenica per la consegna dei pasti a domicilio

Da quando il Covid-19, il Coronavirus, ha mutato radicalmente le nostre esistenze e la nostra quotidianità, a Cavriglia non è mai mancato il continuo e proficuo supporto offerto da parte del Centro Anziani “Filo d’Argento”, che si è attivato immediatamente.

In questi giorni resta attivo il servizio di consegna per i pasti per il pranzo e il giorno festivo della domenica non fa eccezione: sarà possibile prenotare obbligatoriamente fino al sabato sera al numero telefonico 0559166066 il numero di pasti desiderati e il Centro Anziani provvederà a consegnarli a domicilio, rispettando tutte le tassative norme che regolano l’interazione tra persone.

In momenti come questi le categorie più deboli sono quelle a maggior rischio, ed è per questo che ha ancora maggiore valenza il servizio offerto dall’associazione “Filo d’Argento”.