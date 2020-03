Gruppo Consiliare Castiglioni nel Cuore “Sanifichiamo i luoghi pubblici”

“Dalle ultime informazioni che arrivano, parrebbe che il virus sia più persistente di quanto ipotizzato inizialmente.

Per questo motivo chiediamo all’Amministrazione Comunale di pianificare un’accurata sanificazione dei locali che attualmente sono chiusi con particolare riferimento alle scuole, agli uffici comunali, ai mezzi di trasporto, agli utensili e ai magazzini dove opera personale comunale e dove vengono ricevuti i cittadini utenti dei vari servizi.

Inoltre crediamo che debbano essere bonificati anche tutti luoghi pubblici quali giardini, parchi attrezzati, giochi per bambini all’aperto, fontanelle che erogano l’acqua (momentaneamente il servizio è stato giustamente sospeso).

Infine, chiediamo anche che vengano messe in atto misure di controllo e verifica sulle attività private tuttora in attività perché autorizzate e per quelle che sono state costrette alla chiusura affinché, anch’esse mettano in atto delle adeguate misure precauzionali prima della riapertura al pubblico che, così come auspichiamo tutti, possa avvenire il prima possibile.”

GRUPPO CONSILIARE CASTIGLIONI NEL CUORE