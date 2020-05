Cavriglia, iscrizioni aperte per il nido “Stella Stellina”. Nel prossimo anno educativo sarà l’unico a disposizione dei genitori

A Cavriglia l’attenzione rivolta ai più piccoli cittadini è sempre elevata, anche al tempo dell’emergenza Covid-19.

In vista dell’anno educativo 2020/21 i lavori di ristrutturazione in corso al plesso di Castelnuovo costringono alla chiusura temporanea di quell’asilo nido “Pollicino” e all’apertura del solo “Stella Stellina” a Cavriglia in via Burzagli.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 30 maggio. Si possono presentare domande di iscrizione per i bambini e le bambine dai dodici ai 36 mesi.

Il nido d’infanzia è aperto in una fascia oraria tra le 7.30 e le 17.30, per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.

L’orario è flessibile e le famiglie possono scegliere diverse fasce orarie di frequenza.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate via mail all’indirizzo [email protected] oppure tramite pec [email protected] utilizzando i moduli messi a disposizione nel portale ufficiale dell’Amministrazione Comunale.

La costante attenzione in ambito scolastico per Cavriglia ha permesso già da diversi anni di poter offrire ai cittadini un servizio per il “nido” che vada anche oltre l’orario tradizionalmente dedicato all’educazione dei giovanissimi, tenendo di conseguenza in massima considerazione le esigenze lavorative delle famiglie.

Anche per il prossimo anno educativo è confermato infatti il “modulo a ore”, con cui le famiglie hanno la possibilità di scegliere se acquistare il modulo da 50 ore (spendibile in un mese) o da 100 ore (spendibile in due mesi), con domanda però da accogliere solo in caso di posti liberi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Cavriglia al numero 055/ 9669751.

Al momento della presentazione delle domande, le famiglie sono tenute a versare, a titolo di cauzione, la cifra di € 50,00 per ogni bambino iscritto al fine di garantire il reale interesse alla fruizione del servizio richiesto.

Tale cifra verrà restituita mediante detrazione della suddetta somma dal pagamento della prima rata mensile utile, mentre per le richieste relative al “modulo a ore” non è previsto il versamento della cauzione.