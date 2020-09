Cavriglia, percorso fitness al circuito di Bellosguardo: taglio del nastro il 12 settembre alle 17 e 30

Per chi vuole fare sport e non rinchiudersi tra le mura di una palestra si profila una nuova occasione a Cavriglia: all’interno del circuito di Bellosguardo, già sede di allenamento per molti runner e ciclisti fin dalla sua realizzazione. è stato installato un percorso fitness che sarà ufficialmente inaugurato sabato 12 settembre alle 18.

Il percorso prevede una serie di dodici attrezzi ginnici tra cui varie sbarre e panche.

Ogni postazione è caratterizzata dalla presenza di un cartello che spiega dettagliatamente come eseguire correttamente l’esercizio; seguendo il percorso, dal primo all’ultimo cartello, si compie un programma di allenamento completo.

L’utilizzo con continuità delle dodici postazioni garantisce agli utilizzatori un miglioramento della propria forma fisica ed il percorso si dimostra equilibrato e adatto a tutti: bambini, adulti, anziani, sportivi e sedentari.

Attraverso la lettura dei pannelli presenti, è possibile l’adattamento del programma di esercizi alle specifiche condizioni e possibilità di ognuno, ed il percorso fitness è illuminato come il resto del circuito per consentire l’allenamento anche nelle ore notturne.

Il costo della nuova struttura, che vuole aumentare nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale il numero dei frequentatori di Bellosguardo, assomma a 130 mila euro, cofinanziati per il 50 per cento attraverso un bando della Regione Toscana per la realizzazione di simili strutture sportive.

Al taglio del nastro sarà presente oltre al Sindaco e alla Giunta di Cavriglia l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli. L’evento si svolgerà nel pieno di rispetto delle attuali normative anti-assembramento a contrasto del Covid-19, e coinciderà con la partenza della prima edizione del “Mountain trail runner”, gara podistica competitiva maschile e femminile sulla distanza dei 12 chilometri organizzata dall’ASD Atletic Runner Cavriglia in collaborazione con il “Team Panichi’s” e la CSI comitato di Firenze, con il patrocinio del Comune di Cavriglia.

Il percorso, oltre che all’interno del circuito di Bellosguardo, si snoderà anche in parte nell’ex area mineraria.

Tutti gli atleti partiranno con la mascherina, in ottemperanza anche in questo caso alle normative vigenti.