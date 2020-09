Cavriglia: si amplia l’impianto di videosorveglianza: sette nuove telecamere presto installate per la sicurezza dei cittadini

La sicurezza dei propri cittadini è molto importante. In questi anni l’Amministrazione Comunale ha portato avanti una serie di interventi volti a trasmettere un concetto ed una percezione di sicurezza più ampi, che non si limitino all’installazione di telecamere di videosorveglianza come strumento di contrasto agli episodi di microcriminalità.

A Cavriglia lo scorso anno è stato portato a termine anche un importante piano di interventi per la messa in sicurezza stradale delle principali arterie viarie del territorio con l’installazione di sette telecamere.

Un territorio comunale come il nostro, molto esteso (ben 62 chilometri quadrati) dove i circa 9600 residenti sono suddivisi tra 9 agglomerati urbani maggiori e molte altre piccole frazioni necessita però di sempre maggior attenzione e in questo contesto si inserisce l’arrivo di ulteriori sette occhi elettronici, presto attivi.

Alcuni di questi saranno dotati anche di tecnologia per il controllo di assicurazione e revisione delle auto in transito, ma massima attenzione sarà riposta soprattutto a contrasto dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Ecco i luoghi sono saranno attivate le nuove telecamere: a Cavriglia in Piazza Berlinguer, a Castelnuovo dei Sabbioni in Piazza della Repubblica, a Santa Barbara in Piazza Primo Maggio, al Neri in Piazza dei Pini, a Bomba di fronte all’oasi ecologica, a Meleto all’incrocio tra Viale Barberino, Viale Maestri del Lavoro e Via Turati e al Cetinale alla rotatoria di ingresso al territorio cavrigliese proveniendo da San Giovanni e Figline.

Il progetto, da un importo complessivo di 50 mila euro, si è concretizzato a bassi costi per i cittadini grazie al cofinanziamento di 20 mila euro assegnato a Cavriglia dalla Regione Toscana.

Questi nuovi impianti dunque si inseriscono nell’ambito degli interventi e delle strumentazioni finalizzati al controllo del territorio, allo scopo di garantire una sempre maggiore sicurezza urbana.

Il dispositivo di rilevazione delle targhe costituisce un supporto agli operatori al fine di rilevare che un veicolo stia circolando privo di copertura assicurativa e/o senza essere stato sottoposto a revisione periodica, o che sia usato per abbandonare rifiuti illegalmente in modo da poter procedere alla notifica di opportuna sanzione.

“Il controllo del territorio è uno dei compiti principali di ogni Amministrazione.” Queste le parole del Sindaco Leonardo degl’Innocenti o Sanni. “L’arrivo delle nuove telecamere incrementerà la possibilità di sanzionare coloro che non rispettano Cavriglia, la sua bellezza o anche semplicemente il Codice della Strada. Per questo invito tutti i cittadini a mettersi in regola per non ricorrere a spiacevoli sanzioni. E’ un dovere mantenere la sicurezza dei cittadini, tutti coloro che hanno a cuore la nostra Comunità.”