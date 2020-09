Terranuova Bracciolini, In distribuzione il nuovo numero di Comune Informa interamente dedicato all’emergenza Covid

È in consegna proprio in questi giorni il nuovo numero di Comune Informa, il periodico d’informazione con cui l’amministrazione racconta alla comunità il proprio operato e quello delle associazioni che hanno collaborato nel sostenere la cittadinanza nel periodo della pandemia.

“Sentivamo il dovere – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – di condividere quanto è stato fatto per rispondere alle esigenze che via via sono emerse, con politiche di intervento tese a sostenere chi ha avuto maggiori difficoltà a causa del lockdown”.

Nelle pagine di Comune Informa, infatti, trovano posto i vari progetti con cui l’ente, con la collaborazione del mondo dell’associazionismo, è stato a fianco dei terranuovesi: dalla solidarietà alimentare al contributo economico per pagare l’affitto, dalle agevolazioni fiscali per le famiglie e le imprese all’attenzione speciale dedicata ai più piccoli.

Nonostante il blocco forzato della attività a causa dell’emergenza sanitaria, l’amministrazione è andata avanti con i progetti in cantiere come i lavori che in queste settimane stanno coinvolgendo il campo da calcio a 11 all’interno del Parco pubblico attrezzato e del campo della Penna e che vengono raccontati nel periodico.

“Da questo mese Comune Informa – ha aggiunto l’Assessore Sara Grifoni – è disponibile anche on line, in una sezione dedicata all’interno del sito d’informazione tematico aterranuova.it. Con un semplice click è possibile consultare il giornale in formato digitale completo di articoli, servizi, rubriche e approfondimenti”.