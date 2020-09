Ceccarelli: “lavorare per una regione forte e coesa”

“Nell’ultimo quinquennio la Regione ha investito oltre 700 milioni in provincia di Arezzo, dei quali 200 nei settori delle infrastrutture per la mobilità, nei trasporti e nel governo del territorio, quelli nei quali sono stato impegnato come assessore”. Con queste parole, l’assessore uscente alla mobilità, infrastrutture e governo del territorio della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, ha aperto questa mattina ad Arezzo, la conferenza stampa per presentare i temi programmatici della propria candi- datura al Consiglio Regione, nella circoscrizione di Arezzo.

“Resta ancora molto da fare – ha proseguito Ceccarelli – ma la gran parte delle cose dette 5 anni addietro sono state fatte, o sono in via di realizzazione. Potrei citare le molte varianti lungo la Sr 71 in Casentino e Valdichiana, quelle sulla Sr 69 in Valdarno, il tratto aretino della Ciclovia dell’Arno, un consistente rinnovo del parco treni e autobus del trasporto pubblico, il ritorno dei treni Av nella stazione di Arezzo, gli interventi per la riqualificazione urbana, il sostegno ai piccoli comuni e alle aree interne e molto altro. E sta qui la grande scommessa da vincere per avere una Regione più for- te e coesa negli anni a venire: ovvero, attuare politiche capaci di far muovere con lo stesso passo

e con le stesse opportunità le cosiddette aree interne, la grande “area metropolitana” e la costa. Il tema riguarda certamente la mobilità delle persone e delle merci, ma anche l’economia, la sanità e più in generale il tema dell’accesso ai servizi e alle opportunità di sviluppo sociale e culturale”.

Fatta la necessaria premessa, Ceccarelli ha evidenziato i temi centrali in questo momento: sanità e lavoro.

“La drammatica emergenza Covid-19 ha avuto importanti riflessi sanitari, ma ha avuto anche gravi ripercussioni sul tessuto economico. In particolare, per la sanità, si dovrà ridisegnare una strategia che attui gli investimenti per 150 milioni già programmati sugli ospedali aretini, rafforzi la presenza sui territori, consolidando e potenziando tutte le infrastrutture ospedaliere esistenti, con particolare riferimento a quelle per le cure intermedie, nonché sviluppando e qualificando i servizi territoriali e di base, anche grazie a nuove assunzioni”.

Non meno importante l’impegno per sostenere l’economia. “Occorre avere la capacità progettuale, con un’ottica di sistema territoriale aretino, per mettersi nelle condizioni di accedere alle maggiori risorse che saranno messe a disposizione delle aziende e dei territori, grazie all’accordo raggiunto all’interno dell’Unione Europea per la istituzione di un Recovery found che vedrà l’Italia assoluta protagonista nella ripartizione delle risorse. Nel contempo sarà necessario intervenire su quelle che possono diventare leve di sviluppo e promozione di territori come la Provincia di Arezzo, ovvero

i punti di forza, riconducibili al ‘saper fare’ locale, alla presenza di produzioni agroalimentari specializzate, al patrimonio culturale e naturale, allo sviluppo delle tecnologie, alla produzione di energia da fonti alternative, allo sviluppo del turismo. E bisognerà premiare soprattutto le aziende che creano lavoro buono e stabile”.