Centri di aggregazione sociale, Tanti: “Domani riparte quello di via Malpighi

Sicurezza e rispetto delle regole per un percorso di tranquilla rinascita Videoconferenza operativa con Arci, che ringrazio per il lavoro di supporto”

Dichiarazione dell’assessore Lucia Tanti

“La data di riapertura prevista dal governo è lunedì, ma con percorsi ben definiti di sicurezza e comunicati per tempo dai presidenti, la vita dei centri di aggregazione sociale ad Arezzo – in via sperimentale – è già iniziata, anche alla luce di alcuni indirizzi regionali che ci hanno permesso di anticipare un po’.

Ovviamente si tratta di aperture nel pieno rispetto delle nuove regole e nella totale consapevolezza che per molto tempo saranno necessarie iniziative di monitoraggio delle presenze, distanziamento sociale, rivisitazioni degli spazi e rimodulazione delle attività, alcune delle quali – dal gioco delle carte alla danza – sono vietate per evidenti ragioni legate alla sicurezza sanitaria. La prova è certamente non facile, ma seguendo le regole che ci sono molti centri hanno già predisposto la loro ripartenza. Nelle prossime settimane avremo un quadro chiaro di chi riparte e di come riparte, ma in particolare di quali iniziative saranno offerte ai soci e alla città per poter avere tutti il quadro esatto e dare l’opportunità di godere di iniziative in sicurezza.

Questi mesi di “reclusione” hanno portato ad un impoverimento, anche economico, di alcuni centri di aggregazione, specialmente di quelli più piccoli, a cui dobbiamo dare delle risposte decidendo insieme come offrire un supporto a chi si trova in maggiori difficoltà. Non mi tirerò indietro nemmeno su questo aspetto, ben conoscendo quanto fatto in questi mesi e soprattutto in queste ultime settimane. La concretezza del lavoro dei singoli centri di aggregazione sta portando i primi frutti concreti: ero certa che non servivano né road map né parole altisonanti. Serviva – come sempre – metterci impegno e buon senso facendo ognuno la propria parte.

Il fatto che il primo centro di aggregazione sociale di Arezzo che mi ha ufficialmente comunicato la riapertura sia Malpighi lo trovo un segnale bellissimo e di grande importanza: è un centro che ha avuto in passato una vita “travagliata” con tante vicissitudini ed è ripartito grazie alla volontà della sua presidente Giuliana Galgani che in questi anni – insieme alla sua squadra – ha dimostrato tenacia e coraggio. Il fatto che sia questo centro a ripartire è una grande dimostrazione per tutti che il lavoro silenzioso paga e che con l’impegno molte cose sono possibili.

Voglio anche ringraziare Arci per il supporto e il tutoraggio in questi mesi difficili: stamani, insieme, abbiamo definito in una videoconferenza gli aspetti operativi delle riaperture dei Cas a loro collegati e stessa disponibilità l’ho data anche per quei Cas che hanno altre affiliazioni”.