Intensificare i controlli per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Polcri “Pugno duro dell’amministrazione per incastrare i furbetti”

Il sindaco Polcri: “ Chiederò al gestore l’istallazione di foto trappole ”.

Il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri annuncia controlli più serrati per individuare chi trasgredisce le regole del corretto conferimento dei rifiuti e pensa all’istallazione di telecamere. “Proporrò a Sei Toscana un piano comune per individuare i trasgressori, che preveda in primis l’istallazione di foto trappole nei punti nevralgici del territorio” ha spiegato Polcri.

Ad accendere la polemica l’ennesimo caso di abbandono di un materasso accanto ai cassonetti. “Come amministrazione comunale abbiamo l’obbligo, istituzionale e morale, di portare avanti questa battaglia contro i trasgressori che, senza alcuno scrupolo, continuano a compiere atti incivili e irrispettosi come quello dell’abbandono dei rifiuti – ha aggiunto Polcri – quello che è successo nei giorni scorsi è l’ennesimo episodio di abbandono, a dimostrazione di una assoluta mancanza di rispetto verso l’ambiente, verso il territorio e nei confronti dei suoi residenti. Il periodo difficile che abbiamo vissuto non può lasciarci indifferenti, deve segnare un punto di cambiamento, di rinascita, di maggiore responsabilità e rispetto, per questo ho intenzione di chiedere a Sei di collaborare per predisporre un piano di maggiori controlli”.