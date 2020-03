Centro raccolta rifiuti Biricocco, aumentano gli accessi anche a febbraio

Anche nel mese di febbraio, cresce il numero degli accessi al centro di raccolta rifiuti, in località Biricocco, nel comune di Cortona, gestito da Sei Toscana. Il dato emerge dalla comparazione del numero di accessi rilevati nel febbraio 2019 con quelli dello stesso mese di quest’anno.

Nel febbraio 2019 erano stati 425, nel febbraio del 2020 sono stati, invece, 899. Cifre, quindi, più che raddoppiate.

L’incremento degli orari di apertura della struttura, voluto dalla nuova amministrazione comunale, ed entrato in vigore dal 1° gennaio scorso, conferma, quindi, di avere incontrato il generale apprezzamento da parte degli utenti.

L’aumento del numero delle ore di apertura del cdr del Biricocco è stato disposto dalla giunta comunale grazie alla volontà del sindaco, Luciano Meoni, e dell’assessore comunale all’ambiente, Paolo Rossi, i quali, col supporto operativo di Sei Toscana e dell’ufficio ambiente del comune, coordinato dall’ingegner Lisa Ortolani, le hanno portate da 24 a 48 la settimana.

«I dati di febbraio, così come quelli di febbraio, sono più che soddisfacenti e dimostrano che la decisione presa a suo tempo da quest’amministrazione sia stata più che mai opportuna», afferma il sindaco Luciano Meoni. «Invitiamo i cittadini a collaborare incrementando la raccolta differenziata che rappresenta un altro segnale di civiltà da parte di tutta la comunità cortonese».

In generale, i rifiuti conferibili nei centri di raccolta e nelle stazioni ecologiche sono: rifiuti ingombranti (cioè quelli che non possono essere depositati nei cassonetti e nelle loro vicinanze come vecchie reti e materassi, elettrodomestici, damigiane, stufe, termosifoni, mobili in genere, ecc); apparecchiature elettriche ed elettroniche; grandi sfalci d’erba e ramaglie; materiali e imballaggi in carta e cartone, plastica, alluminio, vetro; rifiuti ferrosi; legno; oli esausti; rifiuti speciali come pile, batterie, scarti edili, lampade a neon e a risparmio energetico.

Rimangono sempre valide le scontistiche applicate sulle diverse tipologie di materiali, fino a un massimo di 50 euro l’anno. L’incentivo si ottiene sulla base della quantità di rifiuti differenziati, ponderati con adeguati coefficienti, in base all’importanza economica del materiale.

L’amministrazione comunale ricorda, infine, che, presso lo stesso impianto, possono essere ritirati gratuitamente i sacchetti per la raccolta porta a porta.