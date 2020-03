Primavera Musicale con la XIX edizione de gli incontri di DI.MA.

Sono giunti alla XIX edizione la serie de Gli Incontri di D.I.M.A. – Alto Perfezionamento Artistico-Musicale e Concerti che Associazione Culturale e Accademia D.I.M.A. di Arezzo organizza dal 2015.

Un marzo ricco di iniziative e appuntamenti per una primavera musicale che inizierà già da sabato 7 marzo con la Masterclass di Adriano Walter Rullo (dalle ore 10 alle 13; dalle 15 alle 18), docente al Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa” di Avellino. Un’occasione in cui il maestro incontrerà gli allievi interni ed esterni all’Accademia per una giornata di confronto e approfondimento su musicale e tecnica chitarristica. Sono ancora disponibili alcuni posti in qualità di allievi uditori: per maggiori informazioni, quote di partecipazione e modalità di iscrizione è possibile contattare la segreteria D.I.M.A. al +39 377 2994923 dalle 15 alle 19 – dal lunedì al venerdì oppure scrivere a [email protected]

Alla fine della Masterclass, alle ore 19 in Casa Petrarca – Concerto degli Allievi.

Sabato 14 marzo, ore 21 – Guitare à l’Opèra con Frederick Bernard, chitarra e Anne-Charlotte Montville, soprano. Un concerto tenuto da due grandi interpreti francesi che porteranno in scena le più affascinanti arie d’opera di Haendel, Gounod, Rossini, Donizetti, Weill, Piaf, Brel e molti altri.

Sabato 21 marzo, ore 21 – Concerto di Primavera con Filomena De Pasquale (docente al Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di Cesena) – Amanda Nikolova Miltcheva, flauti e Luisa Fanti Zurkowskaja, pianoforte. Un concerto dedicato al repertorio per flauto e pianoforte, dal duo al trio. Due musiciste italiane e una russa, sul palco di D.I.M.A. per un programma di musica romantica declinata totalmente al femminile.

Sabato 28 marzo, ore 21 – Omaggio a Villa Lobos, concerto. In collaborazione con il Liceo Musicale Statale “F. Petrarca” di Arezzo, il Conservatorio Statale di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto e la Scuola Secondaria di I° grado a Indirizzo Musicale di Selvazzano Dentro. Un omaggio a uno dei più grandi compositori brasiliani del Novecento che ha arricchito la letteratura chitarristica con opere indimenticabili.

Tutti gli appuntamenti sono a INGRESSO LIBERO; per la masterclass del M° Rullo è prevista un contributo di partecipazione.

Per maggiori informazioni: www.dimamusicarezzo.com