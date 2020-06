Centro Sociale Corsalone, al via il progetto di rilancio. Sabato la presentazione

Sarà presentato sabato alle 17,30 il progetto di rilancio del Centro Sociale Corsalone. Il nuovo consiglio che per la prima volta vede alla presidenza una donna, Francesca Gambineri, illustrerà i punti salienti del programma, nato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Il Centro Sociale è un punto di riferimento importante per la comunità, più volte i cittadini me ne hanno sottolineato l’importanza – ha spiegato il sindaco Giampaolo Tellini – nei mesi scorsi abbiamo riqualificato la sede che in seguito all’emergenza sanitaria è stata anche sanificata e oggi è pronta ad accogliere la nuova gestione. Sono tanti i progetti che intendiamo realizzare in collaborazione, con l’obiettivo di concentrarci sempre di più sul sociale”.

Il bando dello scorso maggio ha portato all’assegnazione della nuova gestione che durerà 18 anni (9+9), garantendo così continuità ma anche nuovi stimoli e tante novità grazie al nuovo consiglio e al nuovo presidente.