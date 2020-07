“Che spettacolo di piazza” a Pratovecchio Stia. Al via la rassegna di teatro e musica all’aperto organizzata dal Comune

Prende il via giovedì 23 luglio Che spettacolo di piazza! rassegna di teatro e musica organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia per l’estate 2020.

In cartellone sei spettacoli all’aperto che avranno come location piazza Jacopo Landino a Pratovecchio e piazza Bernardo Tanucci a Stia. Si parte in piazza Landino con due spettacoli teatrali organizzati in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Giovedì 23 luglio va in scena CLOWN IN LIBERTÀ della compagnia “Teatro Necessario” con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori nelle vesti di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire e conquistare il pubblico di passanti. Un mix esilarante di acrobazie, giocoleria e comicità supportato da tanta musica per uno spettacolo che saprà conquistare grandi e piccini.

Venerdì 24 arriva Paolo Hendel con LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA, spettacolo scritto dal protagonista con Marco Vicari e diretto da Gioele Dix. Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Utilizzando il linguaggio dello stand up comedy, Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé stesso, ma anche un paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente.

Il mese di agosto propone quattro appuntamenti musicali. Sabato 1 agosto in piazza Tanucci si esibiranno Le Signorine- Trio Vocale Italiano in CANZONI DA 2 SOLDI, varietà dal sapore retrò per riscoprire, con ironia e leggerezza, le perle musicali degli anni ’50. La musica dei Beatles è protagonista di CHIEDI CHI ERANO I BEATLES in programma sabato 8 agosto in piazza Landino. La fantastica voce delle Beatles Angel, accompagnate dai tasti e dalle corde dell’Oversea Orchestra, ripercorrerà la storia dei Beatles attraverso aneddoti, racconti, immagini e l’esecuzione di alcune tra le più affascinanti canzoni dei Fab Four.

Mercoledì 12 agosto in Piazza Tanucci è in programma il concerto di FLO, una delle personalità più interessanti e versatili della “World music d’autore”. Cantautrice, autrice, attrice di teatro e imprevedibile entertainer, Flo ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe ed Enrico Rava.

La rassegna si concluderà giovedì 20 agosto in piazza Tanucci con MINA VAGANTE, spettacolo tributo a Mina e alla TV in “bianco e nero” degli anni ’60 e ’70 con protagonisti Silvia Querci, Alessandro Capasso e Roberto Magnanensi.

Nel rispetto delle disposizioni anti covid-19, gli spettacoli sono limitati a 200 posti con prenotazione obbligatoria al numero 0575 583762.

Inizio spettacoli ore 21.30

Ingresso

Spettacoli teatrali € 10 – € 2 abbonati Teatro Antei e bambini fino a 14 anni

Spettacoli musicali € 8