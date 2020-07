Montevarchi, Campus estivi al Cassero per la Scultura. Dal 17 agosto all’11 settembre dal lunedì al venerdì ore 8 – 13

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con PromoCultura, la cooperativa che gestisce il Cassero per la Scultura, ha deciso di organizzare dei campus estivi nel periodo che va dal 17 agosto all’11 settembre.

La scelta dell’Amministrazione è stata quella di dare continuità ai centri estivi organizzati dall’ente e che si concluderanno nella prima settimana di agosto, dando l’opportunità alle famiglie che ne avranno necessità, di poter usufruire di un nuovo spazio idoneo ad accogliere i loro figli, nel periodo che da dopo ferragosto si prolunga fino ai giorni che precedono l’apertura della scuola.

Una iniziativa che è promossa anche da Unicoop Firenze e dalla Regione Toscana. Il progetto si chiama “S-passo al Museo – Campus museali – RivediAMOci al Museo. 4 settimane per stare insieme sicuramente”. I bambini in questi mesi sono mancati anche al Cassero (recentemente premiato anche dal Touring Club proprio per la sua attività nella didattica rivolta all’infaniza), ma ora anche il nostro museo è pronti per recuperare il tempo perduto. Così gli operatori della struttura stanno preparando 4 fantastiche settimane da passare insieme, tra giochi e laboratori, in tutta sicurezza, nelle sale de Il Cassero e all’ombra delle sue alte mura. Quest’anno sarà la natura ad ispirare il percorso lungo le 4 settimane.

Questo il programma giornaliero: 8.00-8.45 Triage – 9.00-10.30 Attività laboratoriale/giochi – 10.30-11.00 Merenda – 11.00-12.30 Attività laboratoriale/giochi – 12.30-13.00 Uscita

Destinatari: bambini dai 6 (compiuti) agli 11 anni; orari: 8.00 – 13.00. Costi: € 75,00/settimana. Riduzione del 10% per soci Unicoop Firenze, coppie di fratelli/sorelle.

Prenotazione obbligatoria: entro il 6 agosto per le settimane 17-21 agosto e 24-28 agosto;entro il 27 agosto per le settimane 31 agosto-4 settembre e 7-11 settembre. Il Campus è rivolto a gruppi di massimo 7 bambini a settimana e sarà attivato con un minimo di 5 iscritti.

Informazioni e prenotazioni: Il Cassero per la scultura, via Trieste, 1 – Tel. 055.9108274 – [email protected]