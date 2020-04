Cheesecake scomposto ai lamponi

Per 4 bicchieri/persone o più bicchierini finger food in base alle dimensioni scelte.

Bentornati a tutti alle ricette di Zenzero&Cannella!! Oggi prepareremo un fresco, leggero e velocissimo cheesecake scomposto, cioè assemblato in comodi e carinissimi bicchierini stratificati monoporzione anziché la classica fetta servita al piatto…in più alleggeriremo il nostro cheesecake con la metà della sua composizione di yogurt greco, con un risultato estremamente fresco, golosissimo al palato senza esagerare con grassi e calorie!

Una bella idea da sfruttare in mille occasioni, scegliendo forma e grandezza a piacere dei bicchierini e da servire con un pizzico di estro e fantasia..per un risultato strepitoso davvero!!

INGREDIENTI:

250 gr formaggio fresco spalmabile

250 gr yogurt greco intero o al 5% di grassi

60 gr zucchero a velo

1 limone bio (scorza grattugiata+2 cucchiai di succo)

150 gr lamponi freschi

4 biscotti secchi tipo ‘Digestive’ (oppure crumble alle nocciole, vedi la mia ricetta https://www.arezzoweb.it/2020/chiara-castellucci-crumble-alle-nocciole-491063.html?Amp)

4/5 cucchiai di zucchero semolato

1 cucchiaino colmo miele di acacia

PREPARAZIONE:

Per prima cosa preparare una compostina velocissima di lamponi:mettere sul fornello in una piccola casseruola i lamponi, il succo di limone e lo zucchero semolato e accendere a fuoco medio-basso. Quando lo zucchero si é sciolto unire anche il miele e lasciar andare per circa 5/10 minuti finché non si é creata una bella composta omogenea, togliere dal fuoco e lasciar raffreddare completamente.

Mettere il formaggio spalmabile in una insalatiera capiente e con le fruste a medio-bassa velocità incorporare prima benissimo lo zucchero a velo, poi lo yogurt e infine la scorza di limone.

A questo punto prendere i bicchieri/ini che avete scelto, mettere con un cucchiaio sulla base uno strato di almeno 1 cm di composta di lamponi, poi la crema al formaggio e yogurt.

Riporre in frigo almeno un’ora prima di servire.

SOLO al momento di servire–non prima mi raccomando altrimenti si ammorbidiscono– sbriciolare sul momento i biscotti sopra i bicchierini(oppure cospargere con abbondante crumble alle nocciole), spolverizzare con dello zucchero a velo e servire…avrete un successo strepitoso credetemi..e sentirete il gusto!

Alla prossima ricetta ragazzi

Chiara Castellucci