Chiara Castellucci – Crumble alle nocciole

Ciao a tutti ragazzi da Zenzero&Cannella!

Siete pronti ad una ricetta semplicissima che potrete però personalizzare e usare sulle vostre mousse, creme, bavaresi…. per dare insomma quel tocco di friabile e croccantino in più alle vostre creazioni!!? Quel qualcosa che fa la differenza..?! E allora provate questo squisito Crumble alle nocciole, non ne potrete più fare a meno!!

INGREDIENTI

40 GR nocciole tostate

40 gr zucchero

70 gr farina debole ’00’

50 gr burro

L’idea in più:

potete sostituire il 50% o una più piccola percentuale a piacere di farina ’00’ con un’altro tipo di farina come il tipo 1,2 oppure integrale, per un risultato più ‘rustico’ e particolare.

PREPARAZIONE

Tostare per pochissimi minuti le nocciole(anche se le comprate ‘tostate’) in una padella antiaderente che avrete fatto scaldare bene, smuovendole spesso per non farle annerire, quindi lasciate raffreddare bene.

Frullare insieme brevemente in un mixer o robot da cucina nocciole e zucchero ad ottenere una granella fine. Miscelare la granella con la farina ed unire il burro a piccoli tocchettini, sminuzzandolo bene con le dita proprio come una frolla sablé ad ottenere un composto piuttosto omogeneo ma ‘grezzo’.

Prendere una teglia rivestita con carta forno, distribuite il composto in maniera uniforme sulla superficie ed infornate in forno caldo statico a 180°C. Ci vorranno tra i 10 ed i 15 min, ma la cottura dipenderà molto dallo spessore del composto che avrete sistemato sulla teglia, considerate che il crumble sarà cotto quando avrà preso un bel colore dorato ma non troppo scuro(da valutare anche in base alla ‘scurezza’ della farina scelta diversa dalla ’00’).

Sfornate, lasciare la teglia a raffreddare e solo quando il crumble sarà perfettamente freddo briciolatelo grossolanamente con le mani.

L’idea in più:

Conservatelo in un barattolo di vetro a chiusura ermetica con gancio o tappo, si manterrà ottimo per diverse settimane, tenetelo sempre nella vostra dispensa, sarà utilissimo in mille occasioni!!

Alla prossima

Chiara Castellucci