Chimera Nuoto – “Festa del nuoto”, un marzo di eventi gratuiti ad Arezzo e Foiano

Venticinque giornate di eventi gratuiti per un marzo dedicato al nuoto e alle discipline acquatiche. Il palazzetto del nuoto di Arezzo e la piscina comunale di Foiano della Chiana ospitano la prima edizione della “Festa del nuoto” che, per tutto il mese, proporrà un susseguirsi di iniziative per ogni età dedicate alla promozione delle varie attività in vasca e allo sviluppo della sicurezza nelle acque. Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 marzo, con una giornata tutta al femminile in cui sarà regalato alle donne un ingresso omaggio per praticare il nuoto libero.

Un’assoluta novità è rappresentata dai corsi gratuiti per bambini che si svilupperanno attraverso un mini-ciclo di lezioni per giovani nuotatori tra i tre e i sette anni tenuto dai tecnici e dagli istruttori della Chimera Nuoto: gli allenamenti saranno in entrambi gli impianti nei giorni di sabato 14, 21 e 28 marzo. Una simile iniziativa volta ad insegnare le basi del nuoto sarà prevista anche per gli adulti a partire dai diciotto anni, con un ciclo di appuntamenti in programma ad Arezzo nelle serate di lunedì 9, 16 e 23 marzo e di giovedì 12, 19 e 26 marzo, mentre a Foiano questa attività è prevista per i martedì 10, 17, 24 e 31 marzo. I più piccoli tra zero e quattro anni potranno invece scendere in vasca insieme ai genitori in occasione della nuova edizione del Baby Acquatic’s Day di domenica 15 marzo, con una piacevole lezione di nuoto neonatale strutturata per stimolare un approccio sereno e sicuro verso l’ambiente acquatico attraverso giochi, percorsi e laboratori. La “Festa del nuoto” comprenderà anche una serie di serate dedicate al fitness in acqua, con lezioni nei venerdì 13, 20 e 27 marzo dove sarà proposto un percorso tra più postazioni per provare gli esercizi di questa disciplina tra corpo libero, piccoli e grandi attrezzi.

Ulteriori informazioni su corsi e orari sono disponibili sulle pagine facebook dei due impianti sportivi, mentre per partecipare alle varie attività è necessaria la prenotazione anticipata contattando lo 0575/35.33.15 (per Arezzo) o lo 0575/64.03.91 (per Foiano), o mandando un sms al 347/42.49.641. «La “Festa del nuoto” – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – richiede un grande sforzo organizzativo da parte della Chimera Nuoto, ma riteniamo importante proporre queste occasioni per far provare le attività acquatiche e per promuovere la sicurezza nelle acque con appuntamenti per tutte le età, dai neonati agli adulti».