Lite per la fila in una locale, ventenne aggredisce coetaneo con un pugno in faccia

I militari della Stazione di Terranuova Bracciolini, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni, un 20enne del luogo.

Il ragazzo, lo scorso fine settimana, mentre si trovava a fare la fila per la cassa in un locale terranuovese, per banali motivi relativi alla precedenza nel ritiro della consumazione, ha iniziato a litigare con un coetaneo che si trovava a lui vicino: dalle parole pesanti, i ragazzi sono passati alle mani ed uno ha sferrato un pugno nel volto all’altro, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 17 giorni.

Il ragazzo, incensurato, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Arezzo.