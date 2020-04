Chiuse le attività commerciali il 25 aprile e il primo maggio. L’ordinanza e le eccezioni

Dopo la chiusura del mercato del sabato anche per i banchi di generi alimentari prevista per il 25 aprile e dei mercati rionali di Saione e Sant’Agostino per il primo maggio, arriva in corrispondenza di queste giornate analoga misura per tutte le attività commerciali, comprese quelle tramite distribuzione automatizzata dei beni.

Due festività, dunque, durante le quali, come prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Ghinelli, gli aretini troveranno aperte solo farmacie, parafarmacie e l’anello finale della cosiddetta filiera dell’informazione, ovvero le rivendite di giornali.

Festa della liberazione e festa dei lavoratori sono ricorrenze che per tradizione costituiscono occasioni di acquisto, soprattutto di generi alimentari, per dare vita a momenti di aggregazione e convivialità e di conseguenza assembramenti che la fase attuale impone di scongiurare.

È fatta salva, nel rispetto della legislazione vigente, la sola vendita a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità ed esclusivamente mediante prenotazione online o telefonica e non presso l’esercizio commerciale.