“Chiusura forzata del centro commerciale per Coronavirus”: è una fake news.

Carabinieri e sindaco” attenzione non condividete”.



Una lettera con tanto di logo riprodotto de Centro commerciale Casentino è stata diffusa gettando nel panico la vallata. Il testo riporta, come si legge nella foto, che il centro commerciale “verrà chiuso forzatamente causa Coronavirus”. Immediata la smentita dei carabinieri che hanno fatto accertamenti in tempi record e del sindaco che con un video su Facebook ha comunicato alla popolazione che si tratta di una fake news, di una notizia falsa, e di non condividerla assolutamente.

Il responsabile, che pare abbia agito per uno scherzo, definito dai carabinieri “poco comprensibile in questo delicato momento”, si è presentato spontaneamente in caserma. Sono in corso accertamenti sulla sua posizione e su quella della sua ristretta cerchia di amici.