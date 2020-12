Christmas Lab a Lucignano

La società Innovative Multiservice, gestore del Museo di Lucignano, visto il grande successo della rassegna “A casa con il Museo di Lucignano”, ha deciso di prolungare gli appuntamenti con altre due giornate insieme: 19 e 20 dicembre.

Inoltre, proprio perché crediamo fortemente nella necessità di continuare a far vivere il Museo di Lucignano anche durante queste settimane di chiusura, proponiamo attività laboratoriali on line anche durante il periodo natalizio. La rassegna, “Christmas Lab”, inizierà a partire dal 21 dicembre e proseguirà per tutto il periodo delle festività fino al 6 gennaio 2021, fatta eccezione per il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Le attività, completamente gratuite, sono aperte a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni. Le modalità per partecipare rimangono le stesse di “A casa con il Museo di Lucignano”: i laboratori si terranno online attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom Meetings, i bambini con l’aiuto di un adulto dovranno collegarsi tramite il seguente link

https://us05web.zoom.us/j/8548083216?pwd=bG5yL1EvNHJGTXBEMnR6UjJRMEI4QT09

e con le seguenti credenziali: ID riunione: 854 808 3216 Passcode: hH4p03.

Abbiamo creato una cartella condivisa su Google Drive da cui poter scaricare e stampare il materiale necessario per ogni laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/11BoNehCYs0hGeXlaqDmBmYp_3SDCvwCn?usp=sharing

Saranno 10 le attività proposte, che si ripeteranno, a rotazione, ogni giorno. Di seguito il calendario delle attività di “A casa con il Museo di Lucignano” e di “Christmas Lab”.

A casa con il Museo di Lucignano

Sabato 19 dicembre:

10:00-11:00  L’albero d’Oro

11:00-12:00  Il mio segnalibro

16:00-17:00  Il mio collage

Domenica 20 dicembre:

10:00-11:00  Che cos’è un museo?

11:00-12:00  Gli uomini illustri

16:00-17:00  Alla scoperta di Christmas Lab: La letterina a Babbo Natale

Christmas Lab

Lunedì 21 dicembre

16:00-17:00  Il cappello di Babbo Natale

Martedì 22 dicembre

15:30-16:30  L’albero di Natale con il piatto di carta

16:30-17:30  La letterina a Babbo Natale

Mercoledì 23 dicembre

15:30-16:30  Quanti alberi!

16:30-17:30  Le renne di Babbo Natale

Giovedì 24 dicembre

10:30-11:30  Segnalibro di Natale

16:00-17:00  Le palline colorate

Sabato 26 dicembre

16:00-18:00  La tombolata

Domenica 27 dicembre

10:30-11:30  Pupazzo di neve fai da te

16:00-17:00  Le renne di Babbo Natale

Lunedì 28 dicembre

16:00-17:00  Segnalibro di Natale

Martedì 29 dicembre

10:30-11:30  Le palline colorate

Mercoledì 30 dicembre

10:30-11:30  L’albero di Natale con il piatto di carta

16:00-17:00  Il cappello di Babbo Natale

Giovedì 31 dicembre

10:30-11:30  Pupazzo di neve fai da te

15:30-16:30  Quanti alberi!

Sabato 2 gennaio

10:30-11:30  La befana con il piatto di carta

16:00-17:00  Le renne di Babbo Natale

Domenica 3 gennaio

10:30-11:30  Le palline colorate

16:00-17:00  Il cappello di Babbo Natale

Lunedì 4 gennaio

10:30-11:30  L’albero di Natale con il piatto di carta

Martedì 5 gennaio

15:30-17:30  La tombolata

Mercoledì 6 gennaio

10:30-11:30  La befana con il piatto di carta

Di seguito specifichiamo il materiale necessario per le singole attività:

Il cappello di Babbo Natale : sagoma cappello (la trovate su Google Drive!), cartoncino rosso, ovatta, forbici, colla. L’Albero di Natale con piatto di carta : piatto di carta, tempera verde/pennarello verde, foglio di carta, colla, forbici, pennarelli. La letterina a Babbo Natale : letterina e busta (le trovate su Google Drive!), pennarelli/matite, colla, forbici. Segnalibro di Natale : immagini da stampare su Google Drive, bastoncino da gelato, colla, pennarelli, forbici. Le palline colorate : cartone, forbici, colla, pennarelli, nastrino. Quanti alberi! : materiale da stampare su Google Drive. La Tombolata : cartelle da stampare su Google Drive.

I premi in palio saranno: Cinquina: ingresso omaggio bambino + 1 familiare.

Tombola: ingresso omaggio bambino + 2 familiari, 1 cartolina e 1 segnalibro a scelta.