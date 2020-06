Ciclista cade in zona impervia, task force di soccorsi

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti in Comune di Poppi, Loc. Lama, per soccorrere una ciclista caduta in zona impervia.

La ragazza è stata raggiunta dal personale VF che, in collaborazione con il personale sanitario del 118 e quello del soccorso alpino, l’ha immobilizzata e caricata a bordo dell’elicottero Drago VF, viste le difficoltà a muoversi con l’ambulanza.

Con l’elicottero Drago la ragazza è stata portata in un’area dove stazionava Pegaso, al quale è stata affidata la persona ferita per il successivo ricovero in ospedale. Al momento non ci sono atre informazioni, nè immagini dell’intervento.