Dal 18 giugno due mesi di lavori in piazzale della Repubblica. Gamurrini: “a fine estate meraviglioso biglietto da visita per chi arriva in treno”

Ecco i divieti di transito e di sosta previsti dalla Polizia Municipale

Gamurrini: “A fine estate un meraviglioso biglietto da visita per chi arriva in treno”

Partono i lavori di riqualificazione della parte alta di piazzale della Repubblica, primo lotto di interventi che prevedono anche la riqualificazione dei giardini del Porcinai.

Da giovedì 18 giugno e fino al termine dei lavori previsto per lunedì 17 agosto, è istituito il divieto di transito veicolare nel tratto alto del piazzale della Repubblica, nel tratto che va dall’intersezione semaforica con viale Michelangelo all’intersezione con via Spinello – via Frà Guittone, con orario h24.

Negli stessi giorni e nel medesimo orario, in ambo i lati del tratto alto di piazzale della Repubblica, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

In virtù di tale provvedimento:

i veicoli provenienti da viale Michelangelo avranno l’obbligo di proseguire in via Pier della Francesca

i veicoli provenienti da via Frà Guittone potranno proseguire in via Spinello oppure svoltare a sinistra in via Guido Monaco

i veicoli provenienti da via Guido Monaco con direttrice piazzale della Repubblica dovranno svoltare in via Spinello

Negli stessi giorni e nel medesimo orario in piazzale della Repubblica, nell’area pedonale posta tra la fontana e il terminal degli autobus, divieto di transito pedonale per una superficie complessiva di mq. 150.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Gianfrancesco Gamurrini, ha commentato: “il piano di riqualificazione della città va avanti e a fine estate, dopo vent’anni trascorsi a parlarne, avremo finalmente un meraviglioso biglietto da visita per chi arriva ad Arezzo con il treno”.