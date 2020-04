CIF Centro Italiano Femminile – Centro di Consulenza Coniugale e Familiare

Il CIF – Centro Italiano Femminile – è un’associazione di livello nazionale che nasce ad Arezzo nel 1950 riunendo le figure femminili più in vista della città, desiderose di impegnarsi nel sociale per dare attuazione ai principi cristiani di accoglienza ed aiuto alle persone. Tutto questo anche in collaborazione, negli anni, con altre associazioni. Il Centro Italiano Femminile, attraverso la sua cooperativa, ha gestito quattro scuole materne e due nidi e, negli anni, ha affiancato questa attività principale con la scuola di ricamo, di patchwork, di cucina e di taglio.

Nel 2000 nasce al suo interno una branca molto importante: il Centro di Consulenza Coniugale e Familiare. Il suo organico comprende varie figure professionali tra cui, la principale è quella del consulente familiare, affiancata dalla psicologa-sessuologa, il pedagogista clinico, l’assistente sociale, il consulente legale ed il consulente etico, attualmente rappresentato nella persona di don Alvaro Bardelli. Il Centro di Consulenza, in tutti questi anni, ha continuamente accolto, con spirito cristiano ed in totale gratuità, persone singole, coppie e famiglie di qualunque religione, etnia e classe sociale (specialmente i meno abbienti) al fine di accompagnarli nei momenti di loro difficoltà di vita. Tutto questo in un percorso di crescita che li possa aiutare a superare tali momenti.

L’attività principale del Centro di Consulenza è rappresentata dall’accoglienza e ascolto di singoli, coppie e famiglie, svolta dai consulenti familiari diplomati operanti all’interno della struttura in modo totalmente gratuito. I casi trattati sono, a tutt’oggi, 1030 regolarmente documentati , e tutt’ora ci sono richieste. Fin dalla sua istituzione (anno 2000) il Consultorio è animato di un gruppo di consulenti e professionisti esterni appassionati e molto affiatati tra loro, che hanno saputo dare vita ad un ambiente caldo, accogliente e di professionalità riconosciuta. Infatti, anche il Tribunale di Arezzo ha cominciato ad inviare coppie in separazione al Centro di Consulenza, per seguire il percorso genitoriale Ge.S. – Genitori Sempre. Accanto all’attività consulenziale negli anni sono stati portati avanti numerosi progetti aventi come fattore comune il supporto alla famiglia, ai giovani, alla genitorialità.

Si segnalano di seguito:

la scuola per genitori “Genitori s’impara” che nasce alla fine degli anni ’90, anche con il supporto di consulenti familiari provenienti dalle scuole di Roma, professionisti pagati dal CIF. Negli anni la “scuola” si è strutturata in ben tre cicli divisi per fasce di età (da 0 a 5 anni, da 6 a 11 anni e da 12 a 18) per rispondere meglio ai bisogni emersi dalle famiglie, assumendo il carattere quasi di un “laboratori sulla genitorialità” e si è arricchita della partecipazione anche di professionisti esterni al CIF; Il gruppo con adolescenti e adulti nato in seguito alla scuola per genitori; Il laboratorio sulle emozioni con bambini all’interno delle scuole materne CIF

