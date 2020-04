I cambi di residenza: come fare

Anche i servizi anagrafici si adeguano alle disposizioni finalizzate al contenimento del coronavirus: per richiedere il cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero o di indirizzo all’interno del Comune di Arezzo basta inviare all’Ufficio anagrafe la dichiarazione compilata di residenza scaricabile da http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-servizi-demografici/anagrafe/modulistica-anagrafe/dichiarazione-di-residenza. L’invio può essere per fax allo 0575377212, per raccomandata a Comune di Arezzo – Ufficio servizi demografici e statistica – piazza Fanfani 1 Arezzo 52100, per mail ordinaria o pec a [email protected]

Il trasferimento della propria dimora temporanea o del proprio domicilio non devono essere dichiarati al Comune. Una volta cessata la fase di emergenza riprenderanno gli accertamenti da parte della polizia municipale presso gli indirizzi dichiarati per accertare la veridicità della richiesta.

L’indicazione di una residenza comporta importanti conseguenze per il cittadino quali: l’iscrizione alla lista elettorale del Comune indicato, la scelta del medico di famiglia, gli adempimenti da svolgere in caso di matrimonio, la ricezione di raccomandate o di atti giudiziari, la competenza dei tribunali e degli uffici giudiziari, l’accesso ai servizi demografici del Comune, le agevolazioni sulla prima casa.

Si ricorda che patenti e carte di identità già scadute o scadute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del 17 marzo sono prorogate fino al 31 agosto.