Circolazione e sosta a Cortona nel weekend di Ferragosto

In occasione del lungo fine settimana di Ferragosto, l’Amministrazione comunale di Cortona, ha predisposto una serie di iniziative per rendere più fruibile la città e il centro storico.

Quindi, in previsione dell’ingente afflusso veicolare, queste sono le modifiche per la circolazione e la sosta:

venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto, grazie ai servizi suppletivi della Polizia Municipale, le scale mobili saranno tenute aperte fino alle ore 24, per poter agevolare la fruizione dell’intero parcheggio dello Spirito Santo;

viale Passerini sarà aperto e grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cortona, sarà opportunamente bagnato per limitare i disagi;

i parcheggi lungo viale Cesare Battisti saranno ancora gratuiti;

fino alle ore 24 di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto, il centro storico sarà quasi una unica isola pedonale (serate senza auto da via Dardano, proseguendo per piazza Signorelli, via Nazionale e piazzale Garibaldi).

Restano fruibili i consueti luoghi di sosta della “Moreta”, Porta Colonia, Santa Maria Nuova e Piazzale del Mercato.

Ringraziando il Comando Carabinieri di Cortona per i servizi congiunti e l’Associazione Carabinieri in congedo che parteciperà con personale di supporto, si invita tutta la cittadinanza e i turisti che vorranno passare il Ferragosto a Cortona, di rispettare per il bene collettivo, tutte le norme nazionali, regionali e comunali, in material di contenimento della diffusione del Covid-19.