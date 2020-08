“Altri due importanti profili arricchiscono la lista di Patto Civico per Arezzo”

Fabrizio Andreoni, 51 anni, padre di due figlie adolescenti. Laurea in Architettura presso l’università degli studi di Firenze. Svolge la libera professione di Architetto dal 2001 occupandosi di progettazione architettonica, urbanistica e sicurezza nei cantieri edili. Appassionato da sempre della storia del nostro territorio si dedica con passione a questa attività come volontario in un’associazione per la tutela, ricerca e valorizzazione della cultura locale.

Roberto Meozzi, 49 anni, sposato, un figlio, diploma scuola media superiore, imprenditore in ambito orafo argentiero. Da sempre impegnato nello sport, prima come arbitro calcistico e poi come allenatore del settore giovanile. Ritiene che la pratica sportiva abbia numerosi impatti positivi sulla vita delle persone, specialmente per i bambini, e sulla società, permettendo di favorire inclusione sociale e l’incontro tra diverse forme di cittadinanza, aiuti a superare diversi tipi di disagio, promuova stili di vita salutari e prevenga danni personali e sociali. In definitiva lo sport educhi alla vita, alla collaborazione, all’unità d’intenti, quindi, a diventare un cittadino migliore.

www.pattocivicoarezzo.it