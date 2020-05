Civitella: 23 maggio 2020 tricolore a Villa Mazzi

CIVITELLA – Il 23 maggio 1992, a Capaci, la mafia portò via oltre al magistrato antimafia Giovanni Falcone altre 4 persone ferendone 23, una giornata in cui la democrazia in Italia subì un duro colpo.

“In questa ricorrenza vogliamo ricordare quegli eroi che diedero la propria vita nella lotta alla criminalità e alla mafia, che come ricorda Maria Falcone, sorella di Giovanni, sono assimilabili agli eroi di oggi che hanno combattuto e combattono quotidianamente contro il virus Covid 19”, dichiara il sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti, “Nel tentativo di valorizzare date fondamentali per la nostra democrazia e libertà abbiamo creato un virtuale filo conduttore che ci accompagni dal 23 maggio anniversario della strage di Capaci al 2 giugno festa della Repubblica attraverso l’illuminazione con il tricolore dell’edificio pubblico di Villa Mazzi. Tale illuminazione rimarrà così fino al 2 giugno, festa della Repubblica che insieme al 25 aprile rappresentano due date importanti per la democrazia e libertà di tutti noi italiani, valori maggiormente apprezzati anche in quest’ultimo periodo di emergenza dove ci sono stati limitati”.

La scelta di Villa Mazzi ha una duplice valenza che si concretizza nella sua posizione geografica che la rende visibile da gran parte del territorio, e nel fatto che la stessa Villa Mazzi ospita un centro di documentazione sui campi d’internamento, seppur in questo momento non accessibile, causa ristrutturazione dell’edificio che ha rappresentato durante la seconda guerra mondiale un luogo dove uomini e donne furono privati della loro libertà.

“Un grazie particolare”, conclude Menchetti, “agli operai della manutenzione che con passione e in totale economia hanno realizzato questa illuminazione, e alle associazioni e cittadini che ci hanno stimolato nella realizzazione di questa iniziativa”.