Lenzuolo bianco anche alla finestra del Pd

28 anni dalla strage di Capaci. Il Coordinamento provinciale e quello comunale del Partito Democratico di Arezzo hanno aderito a #PalermoChiamaItalia, flashmob promosso dalla Fondazione Giovanni Falcone.

Alle 17:58 è stato quindi esposto un lenzuolo bianco in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifano, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e di tutte le vittime di mafia, ma anche – per usare le parole di Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso – in onore di medici, infermieri, militari, appartenenti alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, operatori del servizio dei rifiuti e di tutti quegli uomini e quelle donne che, durante il lockdown, “per spirito di servizio” (come avrebbe detto Giovanni Falcone) hanno lottato incessantemente contro il virus e lavorato costantemente per riportarci prima possibile alla normalità.