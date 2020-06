Civitella in Val di Chiana, parte il servizio di raccolta differenziata con i bidoni “intelligenti” ad accesso controllato

Tutto pronto a Civitella in Val di Chiana per l’avvio del servizio di raccolta differenziata con i bidoni di prossimità “intelligenti” ad accesso controllato nelle zone non servite dal porta a porta.

Da oggi sono iniziati i lavori di posizionamento delle nuove attrezzature che si concluderanno nei prossimi giorni. Tutti i bidoncini attualmente presenti saranno sostituiti da bidoni di prossimità ad accesso controllato che permetteranno di associare i conferimenti dei rifiuti alle utenze iscritte al ruolo Tari del Comune.

I cittadini potranno utilizzare le nuove attrezzature per tutto il mese di giugno semplicemente premendo il pulsante di apertura. Dopodiché dovranno utilizzare necessariamente la 6Card personale che hanno ritirato nei mesi scorsi.

Per chi non avesse ancora ritirato la 6Card, è possibile recarsi allo sportello unico del Comune aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13, previo appuntamento telefonico al numero 0575 4451. La 6Card verrà consegnata soltanto agli utenti interessati dal servizio: il servizio infatti è dedicato esclusivamente agli utenti interessati dalla raccolta di prossimità (bidoni) e non a quelli serviti dal porta a porta, per i quali restano in vigore le consuete modalità di conferimento con sacco e mastello.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it (pagina del comune di Civitella in Val di Chiana) e 6App, l’app di Sei Toscana disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.