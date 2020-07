COLLEGIO PERITI AGRARI E P.A.L. , convocazione assemblea per l’approvazione dei conti

E’ convocata in prima convocazione per il giorno 30 Luglio alle ore 07.00 presso la sede del Collegio in str Massetana Romana n.54- 53100 SIENA e in seconda convocazione per il giorno

30 Luglio 2020 alle ore 15.00

presso HOTEL MINERVA

Via Fiorentina, 4 – 52100 Arezzo

l’assemblea degli iscritti per l’approvazione dei conti del Collegio Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle Province di Siena Arezzo e Firenze con il seguente Ordine del Giorno:

presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2019 presentazione e approvazione bilancio preventivo 2020 varie ed eventuali

Agli iscritti che faranno espressa richiesta sarà inviato via PEC il link per seguire l’Assemblea in streaming.

La partecipazione all’evento darà diritto a crediti formativi valevoli per la formazione continua 2020.

Cordiali saluti,

Il Presidente

Per. Agr. Lorenzo Venturini